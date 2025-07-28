Бразилия присоединяется к иску ЮАР против Израиля в Гаагском суде

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Министерство иностранных дел Бразилии в среду объявило, что страна находится на завершающей стадии официального вмешательства в дело по иску ЮАР против Израиля в Международном Суде (Гаага) по обвинению в совершении «геноцида» в секторе Газа. Это решение, которое вызвало резкую реакцию Израиля, назвавшего обвинения «безосновательными», принято на фоне растущей волны международного давления с целью прекращения войны в Газе и привлечения к ответственности за нарушения прав человека на палестинских территориях.

Министерство иностранных дел Бразилии в своем заявлении четко заявило: «Международное сообщество не может оставаться равнодушным к продолжающимся преступлениям на палестинских территориях. Бразилия считает, что больше нет места для моральной двусмысленности или политической пассивности. Безнаказанность подрывает авторитет международной правовой системы». В заявлении упоминаются широкомасштабные нарушения прав человека в Газе и на Западном берегу, включая нападения на гражданскую инфраструктуру, массовые убийства мирных жителей, особенно женщин и детей, и безжалостное использование голода в качестве оружия войны. Бразилия также критикует «насильственное вторжение на территории» и «расширение незаконных поселений» как примеры нарушений международного права.

Это действие Бразилии, которая присоединяется к другим странам, таким как Чили, Мексика, Колумбия, Боливия, Ливия и Испания, в поддержке иска ЮАР, коренится в твердой позиции президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Лула, который в феврале 2024 года был объявлен «нежелательной персоной» правительством Нетаньяху за сравнение действий Израиля в Газе с Холокостом, на недавнем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро призвал развивающиеся страны к более решительным действиям. Он заявил: «Мы не можем оставаться равнодушными к геноциду, совершаемому Израилем в Газе, безжалостному убийству невинных мирных жителей и использованию голода в качестве оружия войны».

С юридической точки зрения, иск ЮАР, поданный в Гаагский суд в декабре 2023 года, обвиняет Израиль в нарушении Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это дело, ссылаясь на массовые убийства мирных жителей, разрушение жизненно важной инфраструктуры, препятствование доставке гуманитарной помощи и создание условий для физического уничтожения группы палестинцев, требует принятия временных мер для прекращения военных операций Израиля. Гаагский суд в постановлениях от января, марта и мая 2024 года призвал Израиль предотвратить любые возможные акты геноцида и обеспечить немедленный доступ к гуманитарной помощи, однако сообщения указывают на продолжающееся нарушение этих постановлений.

Бразилия в своем заявлении упомянула конкретные примеры преступлений, включая нападение на единственную католическую церковь в Газе и недавний пожар в православной церкви Святого Георгия в городе Тайбе на Западном берегу. Страна также выразила протест против безжалостного насилия со стороны экстремистских поселенцев на Западном берегу и призвала к немедленному прекращению этих действий. Лула, который всегда поддерживал решение о двух государствах с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года, подчеркнул необходимость прекращения израильской оккупации для достижения прочного мира.

Это решение Бразилии объявлено на фоне предупреждений гуманитарных организаций, включая Amnesty International и Human Rights Watch, о том, что строгие ограничения Израиля на доставку гуманитарной помощи поставили Газу на грань широкомасштабного голода. Филипп Лаццарини, глава БАПОР, заявил: «Народ Газы не жив и не мертв, а скорее является ходячими трупами». Он сообщил о наличии 6 000 грузовиков с продовольственной и медицинской помощью, ожидающих разрешения на въезд на границах Египта и Иордании.

Бразильская дипломатия также отметила неоднократные нападения на мирных жителей в пунктах распределения гуманитарной помощи и назвала это «грубым нарушением прав человека». Это происходит на фоне того, что с октября 2023 года израильские силы убили около 60 000 палестинцев в результате авиаударов, бомбардировок и обстрелов, большинство из которых были женщины и дети.