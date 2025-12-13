Новые передвижения военных сионистского режима в пригороде сирийской Кунейтры

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на SANA, сирийские источники сообщили о новых передвижениях сионистского режима на юге Сирии.

Сирийские источники заявили, что израильские военные на 10 военных машинах вошли сегодня в район Сайд аль-Ханут в южном пригороде Кунейтры на юге Сирии и установили контрольно-пропускной пункт. Они также обыскали дома.

Источники указали на отказ жителей от распределения израильской помощи после их входа в этот район.

Сирийские источники также сообщили о входе оккупационных военных в деревню Айн Зейван в южном пригороде Кунейтры и создании там контрольно-пропускного пункта.

Следует отметить, что сионистский режим с момента падения бывшего режима Сирии совершил широкомасштабные атаки на Сирию, а недавно также бомбил районы Дамаска под предлогом защиты друзов.

С момента падения режима Башара Асада армия этого режима, пересекая буферную линию между оккупированными Голанскими высотами и Сирией, продолжила оккупацию районов, близких к Голанам в провинциях Деръа и Кунейтра.