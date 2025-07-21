Египет объявил о срыве крупного террористического заговора

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – Министерство внутренних дел Египта объявило, что силы безопасности успешно сорвали крупную террористическую операцию, разработанную группировкой «Хасм» — связанной с «Братьями-мусульманами».

Согласно сообщению веб-сайта телеканала «Русия аль-Яум», в официальном заявлении Министерства внутренних дел Египта говорится, что лидеры группировки «Хасм», которые в настоящее время проживают на территории Турции, приступили к планированию возрождения своей диверсионной деятельности и незаконно переправили одного из обученных членов этой группировки, который ранее прошел продвинутую военную подготовку в одной из приграничных стран, на территорию Египта для осуществления этой операции.

Согласно заявлению, эти лица в прошлом также участвовали в планах убийств высокопоставленных египетских чиновников, включая попытку нападения на самолет, перевозивший президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси, и убийства сотрудников полиции и служб безопасности.

Министерство внутренних дел Египта добавило, что в сотрудничестве с аппаратом национальной безопасности и после получения судебного разрешения от прокуратуры государственной безопасности была проведена операция по идентификации и штурму убежища террористов. В ходе операции двое террористов при столкновении с силами безопасности беспорядочно открыли огонь по офицерам и мирным жителям, в результате чего были убиты в ходе вооруженного столкновения с силами безопасности.

В списке идентифицированных лидеров этой группы фигурируют имена таких лиц, как Яхья ас-Сайед Ибрагим Мухаммад Муса (один из основателей и руководитель военной структуры группы), Мухаммад Рафик Манна, Аля ас-Самахи, Мухаммад Абдель Хафиз и Али Махмуд Абдель Ванис.

В этом контексте известный египетский телеведущий Ахмед Муса прямо заявил, что упоминание имени Турции в этом заявлении является серьезным политическим, безопасностным и дипломатическим посланием.

Он заявил: «Это первый раз за последние годы, когда имя Турции напрямую упоминается в таком заявлении; потому что эта страна стала убежищем для террористов, которые планируют диверсионные операции на территории Египта».

Муса призвал власти Турции передать Каиру разыскиваемых членов этой группы; поскольку Египет ранее официально требовал этого.