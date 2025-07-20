План уничтожения Пакистана разработан

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, Ходжат аль-Ислам Сейед Джавад Накви, заместитель председателя Движения пробуждения уммы Мустафы в Пакистане, в своем выступлении о текущей ситуации в мире предупредил, что если бы на угнетение и преступления в Газе была дана сильная и своевременная реакция, то сегодня это угнетение не дошло бы до порога Пакистана.

Он сказал: «Враг теперь проложил путь для нападения на территорию Пакистана, и всякий раз, когда война не прекращается на территории врага, она вспыхивает, как огонь, и достигает наших домов».

Накви подчеркнул, что Израиль после Газы нацелился на Ливан, Сирию и Иран, и теперь Турция и Пакистан также находятся в его списке следующих целей. Недавние нападения на президентский дворец, Министерство обороны и Генеральный штаб сирийской армии также являются звеньями той же цепи.

Этот выдающийся ученый подчеркнул, что Пакистан должен принять тот факт, что если мы позволим врагу продвинуться к нашей двери, а затем начнем думать о защите, это будет началом поражения. Настоящая защита всегда происходит на территории врага, а не на нашем заднем дворе. К сожалению, стратегия безопасности Пакистана всегда основывалась на запоздалых реакциях и действиях после разрушений, и мы видим последствия этого сегодня.

Накви добавил, что сегодняшняя ситуация является результатом политики, в которой Пакистан игнорировал крики угнетенных, молчал перед лицом тирании и стремился найти убежище у высокомерных держав, таких как США. Страна, которой Америка подарила «дружбу», не получила ничего, кроме разрушения, кровопролития и уничтожения. Для Пакистана также разработан особый и целенаправленный план уничтожения, в котором наши внутренние слабости используются как оружие против нас самих.

Накви призвал народ, лидеров и элиту Пакистана проснуться от спячки и, прежде чем враг полностью возьмет верх, изменить свои стратегии и начать борьбу с тиранией за пределами своих границ, чтобы завтра им не пришлось плакать над телами своих детей.