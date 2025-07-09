  1. Home
Смертельное вооруженное столкновение в Иракском Курдистане

9 июля 2025 - 11:29
Source: ABNA
Силы племени «Харки» вступили в столкновение с элементами Пешмерга Иракского Курдистана.

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), вооруженные столкновения вспыхнули в контролируемом курдами районе Эрбиль после нападений племени «Харки» на элементы Пешмерга Иракского Курдистана. Эти столкновения начались после того, как силы Пешмерга попытались арестовать главу племени Харки Хоршида Харки. Лидер племени Харки призвал народ к национальному восстанию против правительства Иракского Курдистана во главе с Барзани. Дорога, соединяющая Аль-Кувейр и Эрбиль, была перекрыта некоторыми курдскими племенами, чтобы предотвратить прибытие военного подкрепления для ополченцев Пешмерга, связанных с Барзани.

