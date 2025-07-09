Смертельное вооруженное столкновение в Иракском Курдистане

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), вооруженные столкновения вспыхнули в контролируемом курдами районе Эрбиль после нападений племени «Харки» на элементы Пешмерга Иракского Курдистана. Эти столкновения начались после того, как силы Пешмерга попытались арестовать главу племени Харки Хоршида Харки. Лидер племени Харки призвал народ к национальному восстанию против правительства Иракского Курдистана во главе с Барзани. Дорога, соединяющая Аль-Кувейр и Эрбиль, была перекрыта некоторыми курдскими племенами, чтобы предотвратить прибытие военного подкрепления для ополченцев Пешмерга, связанных с Барзани.

