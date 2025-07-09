Пакистан никогда не признает сионистский режим

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), федеральный государственный министр Пакистана Тарик Фазал Чоудхари заявил в интервью программе Geo News: "Примут ли арабские страны Авраамское соглашение или нет, Пакистан имеет четкую и неизменную позицию по этому вопросу; мы не признаем Израиль." Тарик Фазал Чоудхари, заявив, что эта политика принадлежит не только правительству, добавил: "Это решение всей пакистанской нации, и мы не отклонимся от него ни на йоту. Ни одно пакистанское правительство не может действовать вопреки воле нации." Далее в программе Нисар Джат, один из лидеров партии Техрик-и-Инсаф, также согласился с этой позицией, заявив: "Существует полный консенсус между правительством и оппозицией относительно непризнания сионистского режима, и эта политика соответствует общественным интересам народа."