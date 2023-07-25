По сообщению информационного агентства Гостелерадио, на этой церемонии большое количество американских шиитов, различных национальностей из разных стран мира, таких как Пакистан, Ливан, Узбекистан, Иран и Афганистан, скорбили по имаму Хусейну одетые в черные рубашки и держащие траурные флаги имама Хусейна, украшенные благословенным именем имама Хусейна и его непорочной семьи.

По неофициальной статистике, более двух миллионов человек американского населения являются шиитами, причем большая их часть проживает в Калифорнии, Иллинойсе, Вашингтоне, Техасе, Мичигане и Нью-Йорке, и каждый год в первую декаду Мухаррама они проводят пышную траурную церемонию посвященную мученику имаму Хусейну.



Десятый день месяца Мухаррам – годовщина мученической кончины предводителя мучеников имама Хусейна, третьего имама шиитов.



Первая декада Мухаррама, особенно день Ашура для шиитов, означает истинное восстание имама Хусейна, которое произошло в 61 г. хиджры, и в ходе которого Аба Абдулла аль-Хусейн и его 72 верных сподвижника были жестоко убиты.

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