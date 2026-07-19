По сообщению информационного агентства «Абна», генерал-лейтенант, лётчик Али Абдоллахи в своём послании, предостерегая коварного американского врага, напомнил, что вооружённые силы дадут сокрушительный ответ на любое варварство.

Он сказал, что оборонительная мощь нашей любимой страны, с одной стороны, является прочной опорой для спокойствия и безопасности гордой и мужественной нации от юга до севера и от востока до запада этой славной и обширной иранской земли, а с другой стороны — основой для служения и деятельности добросовестных чиновников страны ради благосостояния и счастья благородного народа.

Он подчеркнул, что вражеский лагерь, после последовательных поражений в военной войне, возлагает надежды на создание раскола и разногласий между народом и чиновниками, ибо поражение великого сатаны — преступной Америки — зависит от внутренней сплочённости, и серьёзное противодействие этому дьявольскому заговору с целью разочаровать врага является для всех необходимым и обязательным делом.