Ракетные системы базы Арифджан в Кувейте были поражены

По сообщению агентства Абна, отдел по связям с общественностью Армии Исламской Республики Иран в заявлении сообщил о поражении ракетных систем HIMARS террористической армии США, дислоцированных на базе Арифджан в Кувейте.

Текст этого заявления следующий:

В ответ на ракетные удары большого сатаны по районам нашей страны, несколько часов назад и на восемнадцатом этапе операции «Молния», сухопутные силы Армии с помощью ракет класса «земля-земля» поразили ракетные системы HIMARS террористической армии США, размещённые на базе Арифджан в Кувейте.

HIMARS — это мобильная ракетная система с возможностью быстрого перемещения для поражения наземных целей. Её поражение наносит ущерб наступательным и оборонительным слоям и снижает ракетную мощь противника в его агрессивных преступлениях.