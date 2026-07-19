Продолжение израильских атак на Газу; 10 человек погибли

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», больничные источники в Газе объявили: с утра субботы до настоящего момента 10 палестинцев, включая троих детей, погибли в результате израильских атак на город Газа.

Этот же канал сообщил о воздушном ударе армии Израиля по посёлку Аль-Карара к северу от города Хан-Юнис.

Также источники службы спасения и скорой помощи Газы объявили, что в результате удара по району Эз-Зейтун на юго-востоке города Газа несколько человек получили ранения.

Согласно этим сообщениям, в результате этого удара погибла как минимум одна женщина и несколько других получили ранения.

С другой стороны, «Махмуд Басаль», официальный представитель организации по оказанию помощи и спасению Газы, также объявил: в результате израильского удара по палатке для размещения перемещённых лиц на улице Кешко к востоку от района Эз-Зейтун одна женщина погибла, трое пропали без вести и ещё несколько получили ранения.