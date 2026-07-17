Выражение обеспокоенности Международного энергетического агентства по поводу энергетической безопасности

По сообщению агентства «Абна», Фатих Бироль в четверг на заседании, организованном аналитическим центром «Совет по международным отношениям» в Вашингтоне, заявил: «Безопасность нефти остаётся жизненно важным вопросом. Если ситуация не улучшится в ближайшие несколько недель, нам следует беспокоиться. Я тоже обеспокоен».

Бироль добавил, что, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, ряд факторов смягчил этот рост. К ним относятся запасы Китая, которые до войны превышали 1 миллиард баррелей нефти, экономия нефти за счёт увеличения использования электромобилей и общественного транспорта, а также высвобождение до 400 миллионов баррелей нефти скоординированно с Международным энергетическим агентством.

Заявив, что война против Ирана является наихудшим энергетическим потрясением в истории, он подчеркнул, что эти корректировки и смягчения «не могут длиться вечно».

Бироль также отметил рост добычи нефти в США, которые являются крупнейшим производителем нефти и газа в мире, и подчеркнул: «Рост добычи в США — это очень хорошо. США увеличили добычу сырой нефти на 1 миллион, 2 миллиона баррелей, но они не могут увеличить добычу сырой нефти на 10 миллионов баррелей в день».

Исполнительный директор Международного энергетического агентства заявил, что кризис поставок нефти и газа нанёс ущерб экономикам по всему миру, но асимметрично.

Бироль сказал, что «в основном Азия» пострадала больше всего от этой ситуации, поскольку «она получала 80–90 процентов этой энергии через Ормузский пролив».

Он добавил, что Япония и Южная Корея пострадали, но развивающиеся страны, включая Пакистан, Бангладеш и Индию, пострадали больше всего.

Бироль также указал на потенциальные риски для здоровья людей в развивающихся странах, особенно женщин, которые перешли на альтернативное топливо для приготовления пищи, включая навоз и древесину, с выделением более опасных газов, поскольку нефтепродукты стали недоступными по цене.