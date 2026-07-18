Kepler: Движение судов в Ормузском проливе достигло самого низкого уровня за последние 3 недели

Как сообщает агентство Абна со ссылкой на Al Jazeera, опубликованные компанией Kepler данные показывают, что за прошедший день движение судов в Ормузском проливе сократилось — через этот район прошло всего восемь судов.

Согласно этому отчёту, за последние сутки через Ормузский пролив прошло наименьшее число судов за три недели.

Следует отметить, что агрессивные действия США против Ирана в районе Персидского залива привели к нарушению судоходства в Ормузском проливе.

Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что контроль над проливом находится в её руках, и суда должны следовать только по безопасному маршруту, определённому Ираном. Кроме того, последствия использования альтернативных путей, которые открывают дорогу для военного вмешательства США в регионе, ложатся на сами суда-нарушители.