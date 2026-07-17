Уничтожение американских истребителей и заправщиков, дислоцированных в Иордании

Как сообщает агентство «Абна», Корпус стражей исламской революции в заявлении сообщил об уничтожении нескольких американских заправщиков и истребителей с помощью баллистических ракет и многочисленных беспилотников.

Текст заявления следующий:

«Благородный народ Иордании;

Достойные люди земли, где ступали ноги пророков, о народ, который более всех других народов мира близок к Палестине и более всех знаком со страданиями угнетённых в Газе и на Западном берегу, — после нашей прошлогодней атаки на базу «Аль-Удейд» в Катаре, детоубийственная американская армия, чтобы вывести свой командный центр из-под плотного огня бойцов ислама, перенесла командный центр американских сил в регионе (СЕНТКОМ) из Катара в Эль-Азрак, на вашу землю. И с того момента по сей день центр командования злодеяний против палестинского народа и других исламских стран находится на вашей земле и в вашей досягаемости.

Помимо СЕНТКОМа, на вашей земле размещены авиабаза и десятки американских заправщиков, F-35, F-15 и F-16, откуда они наносят авиаудары по угнетённому народу Палестины, Ирана и Ливана.

Прошлой ночью детоубийственная американская армия вновь совершила злодеяние и использовала свои базы в Иордании для совершения крупного военного преступления — ударов по гражданским объектам, включая несколько мостов, жилые кварталы и насосную станцию водоснабжения в Бандар-Аббасе на юге Ирана.

В ответ на это злодеяние бойцы ислама в рамках 14-й волны операции «Наср-2» под благословенным паролем «О Сахиб аз-Заман (да ускорит Аллах его пришествие), помоги мне!» в два этапа атаковали истребители и заправщики США в Иордании с помощью нескольких баллистических ракет и многочисленных беспилотников, что привело к уничтожению нескольких американских заправщиков и истребителей и серьёзному повреждению ещё большего их числа».