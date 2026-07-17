План врага по нападению на Иран; эта война — не только военная

Насер Хейрхах, эксперт и ведущий радио «Экономика», подчеркнув, что Иран вовлечён в «гибридную войну», в интервью заявил: «Эта война не ограничивается военными аспектами, а охватывает также экономическую, медийную, социальную и психологическую сферы. Поэтому СМИ, особенно радио "Экономика", должны, опираясь на профессиональный анализ, разъяснять общественности долгосрочные последствия этих событий для энергетических рынков, газа, гелия и экономики региона».

Хейрхах назвал информирование на основе надёжных источников необходимым и отметил: «Точное распространение новостей, отражение возможностей страны и разъяснение экономических последствий американской агрессии играют важную роль в нейтрализации психологических операций врага».

Он также отметил историческую культуру иранского народа: «Иранский народ никогда не был инициатором войны и агрессии, и эта историческая традиция вместе с ирано-исламскими ценностями является важнейшим фактором устойчивости страны в текущих условиях».

Касаясь экономических последствий ударов по югу страны, этот эксперт-ведущий радио «Экономика» пояснил: «Учитывая высокую долю морской экономики в торговле Ирана, враг пытается усилить эффект санкций через давление на морские пути; однако управление ресурсами, обеспечение базовых товаров, поддержка производства и сотрудничество государства с частным сектором создают потенциал для преодоления этих условий».

Хейрхах предупредил о распространении слухов в медийном пространстве и подчеркнул: «Правильное, своевременное и документированное освещение лишает враждебные СМИ инициативы и даже привело к тому, что многие зарубежные персоязычные СМИ ссылаются на внутренние иранские источники для получения информации о событиях».

В заключение он призвал экономических активистов и народ сохранять единство, правильно управлять ресурсами, поддерживать производство и уделять внимание уязвимым слоям населения, как и прежде, стоять плечом к плечу. Он подчеркнул: «Главный капитал Ирана в этой битве — это осведомлённость, терпение, национальная сплочённость и опора на внутренний потенциал».