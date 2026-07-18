Ирак выступает против расширения войны в регионе

Как сообщает агентство Абна, Фуад Хусейн в интервью телеканалу «Аль-Арабия», заявив, что ведутся попытки втянуть Ирак в войну, сказал: «Ирак понёс материальный ущерб от этой войны, и около 200 иракских граждан уже погибли».

Он отметил: «С начала войны в регионе Ирак не смог экспортировать нефть».

Министр иностранных дел Ирака далее заявил, что Ирак привержен поддержанию хороших отношений с арабскими странами Персидского залива, и добавил, что Багдад готов к сотрудничеству в сфере безопасности и обмену информацией с этими странами.