По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на официальное информагентство Кувейта, министерство иностранных дел этой страны в заявлении объявило, что «Джаррах Джабер аль-Ахмад ас-Сабах», министр иностранных дел Кувейта, в беседе с «Мухаммадом Исхаком Даром», своим пакистанским коллегой, обсудил последние события в регионе, особенно эскалацию текущей напряжённости и её последствия.

Согласно этому заявлению, стороны в ходе телефонного разговора рассмотрели целенаправленные усилия по деэскалации военной конфронтации, сдерживанию кризиса и укреплению дипломатических решений, которые могут способствовать сохранению региональной безопасности и стабильности.

Этот телефонный разговор состоялся после того, как агентство Reuters сообщило, что некоторые арабские страны, включая Кувейт, Бахрейн и Иорданию, которые, наблюдая неспособность американских систем ПВО противостоять точным ударам Ирана, охвачены страхом, в настоящее время ведут переговоры о создании оборонных партнёрств с Пакистаном, чтобы восполнить пробел в безопасности, вызванный некомпетентностью Вашингтона, опираясь на военные возможности и оборонную промышленность Исламабада.

Этот шаг предпринимается в то время, когда ранее Саудовская Аравия также подписала соглашение о размещении на своей территории тысяч военнослужащих, истребителей, беспилотников и систем ПВО Пакистана.

Политические наблюдатели оценивают этот стратегический разворот как явный признак шаткости традиционных оборонных соглашений с Западом и завуалированное признание провала военной гегемонии США в регионе, что вынудило упомянутые страны искать альтернативные убежища.