Министр культуры: народ Ирана не будет сломлен ракетами и бомбардировками

По сообщению информационного агентства «Абна», Сейед Аббас Салехи, министр культуры и исламской ориентации, вечером в субботу (27-го месяца Тир 1404 года иранского календаря) в ответ на разрушение моста Бендер-Аббас – Рудкан американскими агрессорами, опубликовав изображение этого разрушения в своём аккаунте, написал: это сегодняшнее фото Бендер-Аббас – Рудкан.

Министр культуры и исламской ориентации добавил: американские агрессоры разрушили мост на пути, но народ Ирана не будет сломлен ракетами и бомбардировками, они соединят свои воли и сердца, построят дорогу и пройдут.