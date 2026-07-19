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Министр культуры: народ Ирана не будет сломлен ракетами и бомбардировками

19 июля 2026 - 09:03
News ID: 1841992
Source: ABNA
Министр культуры: народ Ирана не будет сломлен ракетами и бомбардировками

Министр культуры и исламской ориентации в ответ на разрушение моста Бендер-Аббас – Рудкан американскими агрессорами написал: народ Ирана не будет сломлен ракетами и бомбардировками.

По сообщению информационного агентства «Абна», Сейед Аббас Салехи, министр культуры и исламской ориентации, вечером в субботу (27-го месяца Тир 1404 года иранского календаря) в ответ на разрушение моста Бендер-Аббас – Рудкан американскими агрессорами, опубликовав изображение этого разрушения в своём аккаунте, написал: это сегодняшнее фото Бендер-Аббас – Рудкан.

Министр культуры и исламской ориентации добавил: американские агрессоры разрушили мост на пути, но народ Ирана не будет сломлен ракетами и бомбардировками, они соединят свои воли и сердца, построят дорогу и пройдут.

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