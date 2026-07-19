Раскрытие деталей сокрушительных ударов Ирана; ранение десятков американских военных во время бегства

По сообщению информационного агентства «Абна», газета The New York Times признала, что Иран нанёс ущерб большому количеству американских вертолётов в Иордании. Эти вертолёты относятся к типу Black Hawk, и каждый из них стоит 21 миллион долларов.

Газета со ссылкой на американских официальных лиц сообщила: наши силы в Иордании стали свидетелями 4 атак Ирана в течение 5 дней, в результате которых есть убитые и раненые. Удары Ирана привели к ранению десятков военнослужащих и нанесению серьёзного ущерба американским вертолётам.

Они добавили: Иран по-прежнему располагает обширными ракетными запасами и может преодолевать американские системы ПВО даже больше, чем раньше. Иордания, как место размещения основных американских авиабаз, имеет особое значение, поскольку перед началом войны Пентагон перебросил часть своих сил из Бахрейна, ОАЭ и Катара в более безопасные районы в Иордании и на оккупированных территориях. Роль Иордании в поддержке американских операций также возросла. Первый удар Ирана поразил объект на авиабазе короля Фейсала, в результате чего были ранены 5 американских военнослужащих. Второй удар поразил восточную базу Иордании, где были размещены американские вертолёты. 48 часов назад иранские ракеты поразили базу «Муваффака ас-Салти» в Эль-Азраке, и 20 американских военнослужащих, бежавших в укрытия, были ранены. Иран снова поразил эту базу в пятницу, в результате чего двое американских военнослужащих были убиты и ещё четверо ранены.

CBS News также со ссылкой на американского официального лица сообщила, что удар Ирана привёл к гибели двух американских военнослужащих на базе «Муваффака ас-Салти» в Иордании.

Ранее Дональд Трамп, президент США, в ответ на гибель двух американских военнослужащих в Иордании назвал это происшествие «очень печальным».

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило гибель двух американских военнослужащих в результате ударов Ирана по базе американских военных в Иордании.

Трамп сказал: видеть, как такое происходит, больно для нас; это происшествие очень печально.