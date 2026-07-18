Вашингтон вновь предупреждает американских граждан о поездках в Западную Азию

Как сообщает агентство Абна со ссылкой на Al Jazeera, Госдепартамент США после предыдущего предупреждения о поездках в 23 страны мира вновь призвал своих граждан пересмотреть планы поездок в этот регион в связи с условиями безопасности в Западной Азии.

Консульский отдел Госдепартамента США в пятницу вечером по местному времени, не упоминая о роли Вашингтона в эскалации нестабильности в регионе, заявил, что в связи с ростом напряжённости ситуация с безопасностью в Западной Азии остаётся сложной и существует вероятность непредвиденных изменений.