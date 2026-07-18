Член «Ансарулла»: Саудовская Аравия не имеет права вмешиваться в дела Йемена

Как сообщает агентство Абна со ссылкой на «Аль-Масира», «Хазам аль-Асад», член политбюро йеменского движения «Ансарулла», в своих заявлениях, резко критикуя Саудовскую Аравию, заявил, что Эр-Рияд не имеет никакого права вмешиваться во внутренние дела Йемена, его аэропорты, порты, источники богатства, региональные и международные отношения этой страны или определять друзей и врагов йеменского народа.

Он, подчеркнув, что Йемен является независимым и суверенным государством, сказал: «Йеменский народ имеет глубокие исторические корни и никогда не станет "задним двором" Саудовской Аравии или её проектов».

Член политбюро «Ансарулла» также обвинил Саудовскую Аравию в зависимости от Америки и добавил: «В то время как Эр-Рияд гордится своей зависимостью от Вашингтона, йеменский народ гордится своей свободой и упованием на Всевышнего».

Аль-Асад, указав на продолжение блокады и давления на Йемен, подчеркнул, что народ этой страны, опираясь на свою веру и силы, вернёт свои законные права и сломит навязанную блокаду.

В заключение он, ссылаясь на аяты Священного Корана, подтвердил продолжение стойкости йеменского народа перед лицом «агрессии и блокады».