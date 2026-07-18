Палестинское движение «Аль-Муджахидин»: атака на похоронную процессию в Газе — продолжение геноцида

Как сообщает агентство Абна, палестинское движение «Аль-Муджахидин» в ответ на атаку сионистского режима на похоронную процессию в лагере ан-Нусейрат в Газе заявило, что нападение на скорбящих свидетельствует о стремлении оккупантов продолжать войну на геноцид против палестинского народа.

В своём заявлении движение возложило полную ответственность за продолжение убийств и преступлений в секторе Газа на правительство США и другие страны, поддерживающие сионистский режим, и подчеркнуло, что политическая и военная поддержка этого режима создаёт условия для продолжения этих атак.

Движение «Аль-Муджахидин» также призвало мировое сообщество, правозащитные организации и международное общественное мнение усилить политическое, правовое и народное давление с целью остановить войну, положить конец преступлениям и снять блокаду с сектора Газа.

Больничные источники в Газе сообщили, что в пятницу в результате атаки израильского режима на траурную процессию в лагере ан-Нусейрат погибли по меньшей мере 8 человек и ещё 20 получили ранения.