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Признание Миршаймера: Иран — окончательный победитель в противостоянии с Америкой

18 июля 2026 - 09:51
News ID: 1841551
Source: ABNA
Признание Миршаймера: Иран — окончательный победитель в противостоянии с Америкой

Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, указав на неудачи Америки перед Ираном, подчеркнул, что оборонительные возможности Ирана превзошли все ожидания, и Тегеран явно станет победителем в этом противостоянии.

Как сообщает агентство Абна, Джон Миршаймер, видный теоретик международных отношений и профессор Чикагского университета, в своём анализе последних событий и военного противостояния между Исламской Республикой Иран и Америкой отметил демонстрацию силы Тегераном.

Подчеркнув, что действия Ирана против военной машины Америки превзошли прогнозы аналитиков и даже расчёты самих иранцев, он заявил: «Я не думаю, что кто-либо полностью осознавал, насколько решительно и успешно Иран может проявить себя против Америки».

Миршаймер, проанализировав ситуацию на местах и оборонительный потенциал нашей страны, спрогнозировал, что в этом противостоянии Исламская Республика Иран одержит явную победу.

Этот видный аналитик считает нынешний ход конфликтов свидетельством провала агрессивной политики Вашингтона и укрепления авторитета Ирана перед лицом давления мирового империализма.

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