Признание Миршаймера: Иран — окончательный победитель в противостоянии с Америкой

Как сообщает агентство Абна, Джон Миршаймер, видный теоретик международных отношений и профессор Чикагского университета, в своём анализе последних событий и военного противостояния между Исламской Республикой Иран и Америкой отметил демонстрацию силы Тегераном.

Подчеркнув, что действия Ирана против военной машины Америки превзошли прогнозы аналитиков и даже расчёты самих иранцев, он заявил: «Я не думаю, что кто-либо полностью осознавал, насколько решительно и успешно Иран может проявить себя против Америки».

Миршаймер, проанализировав ситуацию на местах и оборонительный потенциал нашей страны, спрогнозировал, что в этом противостоянии Исламская Республика Иран одержит явную победу.

Этот видный аналитик считает нынешний ход конфликтов свидетельством провала агрессивной политики Вашингтона и укрепления авторитета Ирана перед лицом давления мирового империализма.