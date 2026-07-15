Бакаи: список преступлений Америки против иранцев с каждым днём становится длиннее

Как сообщает агентство «Абна», Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел, на своей личной странице, комментируя военную агрессию США против объектов в нашей стране, включая провинцию Хормозган, во вторник 23-го числа месяца Тир 1405 года (14 июля 2026 года), которая привела к гибели трёх членов семьи одного из инспекторов по охране окружающей среды в районе Хаджиабад, написал: «Список преступлений Америки против иранцев с каждым днём становится длиннее, и с каждым днём Америка открывает новую страницу своей враждебности против Ирана; на рассвете во вторник террористическая армия Америки атаковала пост старшего экологического инспектора в деревне Сейед-Джузар района Хаджиабад на севере Хормозгана и убила трёх членов семьи господина Джавада Хассанзаде, трудолюбивого инспектора по охране окружающей среды».

Он добавил: «Это лишь новейший пример отвратительных военных преступлений Америки за последние четыре с половиной месяца, которые начались с убийства лидеров, детей, женщин и мужчин Ирана в Тегеране, Минабе, Ламерде и других местах 9-го числа месяца Эсфанд 1404 года (28 февраля 2026 года)».

Бакаи подчеркнул: «Каждое новое преступление укрепляет решимость иранцев добиваться справедливости, суда и наказания исполнителей и заказчиков этих преступлений».