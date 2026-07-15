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Большинство американцев выступают против агрессии своей страны против Ирана

15 июля 2026 - 09:45
News ID: 1840425
Source: ABNA
Большинство американцев выступают против агрессии своей страны против Ирана

Результаты опроса в США свидетельствуют о том, что большинство респондентов выступают против агрессии своей страны против Ирана.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Новости», результаты опроса, проведённого институтом YouGov по заказу журнала The Economist, показывают, что только 27% американцев одобряют агрессию своей страны против Ирана.

Согласно этому отчёту, 57% американцев, участвовавших в опросе, заявили, что разжигание войны их страной против Ирана было ошибкой.

Большинство тех, кто выступает против агрессии США против Ирана, относятся к числу сторонников Демократической партии.

В этом опросе приняли участие более 1600 граждан США.

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