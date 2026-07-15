Гарибабади: мы предложили в Омане новый маршрут для прохода судов

Как сообщает агентство «Абна», Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, в телевизионном интервью добавил: в условиях войны, когда национальная безопасность и национальные интересы страны подвергаются посягательству, нельзя говорить о международном праве исключительно с обыденной точки зрения.

Он сказал: возможно, некоторые скажут, что дипломатам не следует использовать такую риторику, но реальность такова, что когда страна находится в состоянии войны и основные принципы международного права нарушены агрессорами, нельзя ожидать, что эта страна, не обращая внимания на эти обстоятельства, будет по-прежнему, как в обычной ситуации, настаивать лишь на выполнении обязательств по международному праву.

Гарибабади продолжил: я привёл это вступление потому, что некоторые утверждают, что Ормузский пролив расположен между двумя странами — Ираном и Оманом, и поэтому необходимо уважать суверенитет Омана, и эта страна имеет право сохранять маршрут для прохода торговых судов через свои воды. С юридической точки зрения, этот аргумент может быть выдвинут в обычных условиях, поскольку Оман также считается одним из прибрежных государств Ормузского пролива.

Он добавил: однако здесь есть два основных момента. Во‑первых, мы находимся в условиях войны. Ормузский пролив может быть использован агрессорами для угрозы национальной безопасности Ирана, а также для облегчения некоторых военных операций против страны. Если Иран будет контролировать только свои территориальные воды, но не будет осуществлять эффективный надзор за другими частями пролива, угроза национальной безопасности через этот маршрут сохранится. Таким образом, вопрос не сводится только к суверенитету Омана.

Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам продолжил: второй момент заключается в том, что Оман всегда был хорошим соседом для Исламской Республики Иран и в разные периоды, в том числе в недавней войне, занимал принципиальные позиции, выступая против расширения войны. Отношения Ирана и Омана отличаются от отношений со многими странами региона Персидского залива и основаны на сотрудничестве и взаимном уважении. Поэтому Исламская Республика Иран не намерена посягать на суверенитет Омана.