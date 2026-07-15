Как сообщает агентство «Абна», Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление, в котором говорится, что несколько ангаров для хранения вооружений, деталей плавсредств и летательных аппаратов противника, а также рампы для базирования БПЛА MQ‑9 стали целями третьей волны.
Корпус стражей исламской революции: мы поразили ангары для хранения вооружений и рампы для БПЛА MQ‑9
15 июля 2026 - 09:45
News ID: 1840426
Source: ABNA
Корпус стражей исламской революции в заявлении сообщил, что несколько ангаров для хранения вооружений, запасных частей к плавсредствам и летательным аппаратам противника, а также рампы для размещения БПЛА MQ‑9 были поражены в ходе третьей волны ударов.
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