Снижение поддержки сионистского режима среди молодых евреев Америки

По сообщению агентства Абна со ссылкой на газету The Hill, новый опрос, результаты которого были опубликованы в понедельник, показывает заметное снижение важности поддержки сионистского режима для молодых американских евреев — молодых людей, которые всё чаще обращаются к другим инструментам и способам связи со своей культурной и религиозной идентичностью.

Этот опрос, проведённый Associated Press совместно с NORC — Центром исследований общественной политики, подчёркивает, что только 42% американских евреев в возрасте до 45 лет считают поддержку сионистского режима важным принципом своей религиозной идентичности.

Также 37% евреев в возрасте до 45 лет считают, что агрессия сионистского режима в секторе Газа однозначно является геноцидом.

Группа экспертов, назначенная Советом ООН по правам человека, пришла в прошлом месяце к выводу, что Израиль действительно совершил геноцид в секторе Газа.