По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, сионистская газета «Едиот Ахронот» написала: Миллионное участие в церемонии погребения тела покойного лидера Ирана — это демонстрация силы и «тычок в глаз» Америке, и Тегеран таким образом заявляет, что его революция не имеет границ.

С другой стороны, эта газета написала, что офис Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, опроверг новости, опубликованные New York Times, о том, что Тель-Авив планировал убийство ведущих иранских переговорщиков — Арагичи и Калибафа — в ходе переговоров с Америкой.

Церемония прощания с покойным лидером Ирана, имамом Сейедом Али Хосейни Хаменеи, павшим лидером Исламской революции, уже несколько часов проходит при участии множества почитателей этой ушедшей души на площади Имама Хомейни в Тегеране. Церемония прощания проходит в субботу и воскресенье на площади Имама Хомейни в Тегеране, а в понедельник состоится погребальное шествие чистого тела павшего лидера революции при участии миллионов иранцев в Тегеране.

Чистое тело павшего лидера революции во вторник будет перевезено в Кум для погребального шествия, а в среду в священном городе Кербела состоится величественная церемония погребального шествия. Захоронение тела павшего лидера Исламской революции Ирана в итоге состоится в четверг в священной усыпальнице Имама Резы (да будет мир с ним).