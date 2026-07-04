Миллионное присутствие народа Тегерана на церемонии прощания с павшим лидером

По сообщению агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, церемония прощания с павшим борцом за веру Его Святейшеством аятоллой Сейедом Али Хаменеи (да будет милостив к нему Аллах) и его семьёй началась сегодня утром, в субботу 13-го числа месяца Тир 1405 года (по солнечной хиджре), с участием скорбящих людей на площади Тегерана.

Как объявлено организационным комитетом по проведению траурных мероприятий, посвящённых кровавому восхождению имама-борца, павшего мученика Его Святейшества великого аятоллы Хаменеи (да будет свята его чистая душа), церемонии прощания, погребального шествия, заупокойной молитвы и захоронения запланированы на субботу 13 и воскресенье 14-го числа месяца Тир 1405 года, совпадающие с 19-м и 20-м днём месяца Мухаррам, для прощания с телами на площади Имама Хомейни в Тегеране; затем в понедельник 15-го числа месяца Тир 1405 года — церемония погребального шествия в Тегеране; во вторник 16-го числа месяца Тир 1405 года — церемония погребального шествия в городе Кум; и наконец, в четверг 18-го числа месяца Тир 1405 года, совпадающий с 24-м днём месяца Мухаррам, — церемония погребального шествия в городе Мешхед и захоронение в святыне Имама Резы (да будет мир с ним).

В то же время запланировано проведение церемонии прощания и погребального шествия павшего лидера революции в среду 17-го числа месяца Тир в городах Наджаф и Кербела.

Вчера (в пятницу 12-го числа месяца Тир) в Тегеране состоялась официальная церемония воздания почестей с участием лидеров, официальных лиц и представителей различных религий и конфессий разных стран мира.