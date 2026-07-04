Арагичи поблагодарил за позиции стран-членов ОИС-8

По сообщению агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, Сухейль Махмуд, генеральный секретарь Организации D-8 (восьми развивающихся исламских стран), прибывший в Тегеран для участия в церемонии воздания почестей павшему лидеру Исламской революции, вечером в пятницу встретился с Сейедом Аббасом Арагичи, министром иностранных дел нашей страны.

Генеральный секретарь Организации D-8 на этой встрече выразил соболезнования в связи с кончиной павшего лидера Исламской революции и ряда должностных лиц и граждан Ирана в ходе американо-сионистской агрессивной войны и заявил о своей солидарности и сочувствии с правительством и народом Ирана.

Господин Сухейль Махмуд, представив отчёт о деятельности секретариата Организации D-8, а также о предстоящих заседаниях этой организации, призвал к продолжению активного участия Исламской Республики Иран в будущих мероприятиях и встречах этой организации.

Министр иностранных дел нашей страны поблагодарил генерального секретаря Организации D-8 за участие в церемонии воздания почестей высокому достоинству павшего лидера революции, а также за ценные позиции исламских стран-членов этой организации в осуждении военной агрессии США и сионистского режима и за выражение поддержки и солидарности с Ираном.

Арагичи, указав на важную и эффективную роль региональных организаций в противодействии воинственному одностороннему подходу США, подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества и активного участия Ирана в будущих заседаниях этой организации.