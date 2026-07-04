Министерство разведки: Мы отомстим за кровь павшего лидера и безвинно убитых мучеников

По сообщению агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, Министерство разведки в заявлении указало: Опечаленные сердца мужественного народа Ирана и борцов за свободу во всём мире не найдут утешения и исцеления иначе как через взыскание крови с преступников, совершивших теракт против павшего лидера революции.

В заявлении Министерства разведки говорится: Стойкий и несгибаемый народ Исламского Ирана уже более 4 месяцев, продолжая свою историческую схватку и ашуровскую борьбу против фронта неверия и мирового высокомерия, скорбит и облачён в траур по безвинно убиенному праведному рабу Божьему, повелителю правоверных и великому наставнику чести, независимости, самодостаточности, уверенности в себе, неприятия унижения и борьбы с несправедливостью.

В заявлении добавляется: Беспощадный американо-сионистский враг совершил величайшее преступление и террористический заговор новейшей истории в этой великой трагедии, навечно ранив и опечалив бесчисленные сердца. Опечаленные сердца мужественного народа Ирана и борцов за свободу во всём мире не найдут утешения иначе как через взыскание крови с преступников этого злодеяния; и согласно Божественному обещанию, это возмездие и наказание непременно свершится: «Воистину, Мы отомстим преступникам».

Согласно данному заявлению, ныне, в продолжение твёрдого договора и нерушимого завета народа с Верховным лидером Исламской революции (да будет продлена его тень) и беспрецедентного чуда пробуждения гордого и приверженного велаят иранского народа после этой великой кончины, безымянные солдаты Имама Времени (да ускорит Аллах его благословенное явление) на арене борьбы и джихада Министерства разведки, воздавая почести и выражая почтение высокому достоинству и благородной, чистой душе великого павшего лидера (да будет свята его душа) и другим мученикам из его благородного дома, одновременно призывая народ Исламского Ирана, любящий мучеников, стойкий и пробуждённый, к героическим проводам своего имама-мученика, вновь подтверждают свою героическую присягу и верность Верховному лидеру Исламской революции Его Святейшеству Аятолле Сейеду Муджтабе Хосейни Хаменеи (да будет продлена его тень) и народу, всегда присутствующему на арене, в деле взыскания крови павшего лидера и безвинно убитых мучеников второй и третьей навязанных войн с американо-сионистскими преступниками, их наёмниками и приспешниками мирового неверия, а также постоянного отвращения их зла от региона.