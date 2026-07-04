Великое прощание с павшим лидером революции в Тегеране глазами Associated Press

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, массовое участие скорбящих у гроба аятоллы Сейеда Али Хаменеи, павшего лидера Исламской революции Ирана, с утра субботы 13-го числа месяца Тир на площади Имама Хомейни (да будет доволен им Аллах) для прощания с ним нашло отражение в американском агентстве Associated Press.

Это СМИ в своём отчёте, опубликовав кадры огромной толпы скорбящих, написало: В субботу Иран начал многодневную церемонию прощания с телом аятоллы Али Хаменеи, своего покойного лидера.

Гроб с телом покойного лидера Ирана помещён в стеклянный саркофаг на большой площади Тегерана. Скорбящие при виде этого зрелища разразились плачем, а некоторые выкрикивали лозунги: «Наше слово едино! Месть! Месть!»

Некоторые несли плакаты и флаги, а по всему городу были установлены билборды с изображением аятоллы Хаменеи. Толпы мужчин ритмично били себя в грудь — это распространённый обряд в шиитских траурных церемониях.