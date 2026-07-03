Присутствие на церемонии прощания с павшим лидером — это заноза в глазу врага / Участие в этой церемонии столь же ценно, как и борьба с сионистами

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — шейх Акрам аль-Кааби, генеральный секретарь иракского движения «Нуджаба», опубликовав послание, указав на то, что павший лидер революции был убит руками иезидов нашего времени, то есть Америки и Израиля, подчеркнул, что присутствие народа на этой церемонии является занозой в глазу несправедливого врага.

Он также сказал, что скандирование лозунгов «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» равносильно стреле, которая поражает их заговоры, ложь и преступления.

Генеральный секретарь иракского движения «Нуджаба» подчеркнул, что участие народа в церемонии прощания с чистым телом павшего лидера революции столь же ценно, как и борьба с сионистами.