Шехбаз Шариф: Служба павшего лидера революции является ценным источником для исламского мира

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — канцелярия премьер-министра Пакистана в Исламабаде, опубликовав изображения моментов присутствия высокой делегации этой страны во главе с Шехбазом Шарифом, выпустила заявление с высказываниями премьер-министра Пакистана.

Премьер-министр Пакистана на церемонии прощания и похорон чистого тела павшего лидера исламской уммы, воздав должное высокому положению мученика Имама Сейида Али Хаменеи, высоко оценил его службу и миролюбивый дух для иранского народа и исламского мира.

Шехбаз Шариф, в ходе этой церемонии, проходившей в сопровождении фельдмаршала Сейида Асима Мунира (командующего армией), сенатора Мухаммада Исхака Дара (вице-премьера и министра иностранных дел), Сейида Мухсина Накви (министра внутренних дел), Сейида Юсуфа Резы Гилани (председателя Сената), Сардара Айяза Садика (председателя Национальной ассамблеи) и Билавала Бхутто Зардари (председателя Народной партии), сказал: «Мученик Аятолла Хаменеи на протяжении нескольких десятилетий мудро, проницательно и дальновидно руководил иранским народом, и его служба является ценным источником для исламского мира».

Он добавил: «Все мы вместе с Ираном, и здесь мы выражаем солидарность с Его Святейшеством Аятоллой аль-Узмой Сейидом Муджтабой Хаменеи (Верховным лидером Исламской революции), доктором Масудом Пезешкианом (президентом) и иранским народом».

Канцелярия премьер-министра Пакистана объявила, что Шехбаз Шариф и сопровождающая его делегация, прибывшие в Тегеран с однодневным визитом, покинули Тегеран после участия в церемонии прощания с павшим лидером революции.