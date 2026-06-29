Валаяти: Свобода Ливана без политической независимости — это золотая клетка

Как сообщает информационное агентство «Абна», Али Акбар Валаяти, международный советник лидера Исламской революции, опубликовал пост в одной из социальных сетей, в котором, комментируя события в Ливане, написал: «После многих лет дипломатического опыта говорю: “Свобода без политической независимости — это золотая клетка”; “Хезболла” — это опора шатра и истинный защитник существования и независимости Ливана».