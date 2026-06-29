Калибаф: Мы серьёзно добиваемся прекращения войны в Ливане

Как сообщает информационное агентство «Абна», Мухаммад Бакир Калибаф, председатель Исламского консультативного совета, в телефонном разговоре с Набихом Берри, председателем парламента Ливана, подчеркнув, что на прошлой неделе на переговорах в Швейцарии одним из важнейших вопросов было обсуждение прекращения войны в Ливане, а также его суверенитета и территориальной целостности, заявил: «Этот вопрос является важной частью первого пункта Исламабадского меморандума между Ираном и США. После того как иранская переговорная группа серьёзно указала на нарушения данного пункта, на переговорах в Швейцарии было решено создать “Подразделение по урегулированию конфликтов” между Ираном, США и Ливаном, которое будет отслеживать процесс реализации этого пункта в Ливане».

Калибаф подчеркнул: «Наша цель — прекращение войны в Ливане, возвращение перемещённых лиц к своим очагам, прекращение оккупации и вывод сионистского режима с ливанской земли, и мы серьёзно добиваемся этого».

В продолжение разговора Набих Берри, поблагодарив позицию Исламской Республики Иран и иранской переговорной группы, добавил: «То, что вы добивались в Швейцарии, служит интересам ливанского народа, однако сионистский враг пытается обойти вопрос восстановления суверенитета и территориальной целостности Ливана в рамках Исламабадского соглашения иным путём».

Вашингтонское соглашение между Ливаном и сионистским режимом — это заговор и смута

Председатель парламента Ливана упомянул Вашингтонское соглашение между Ливаном и сионистским режимом и добавил: «Это заговор и смута, и имам Али (мир ему) говорит, что смута хуже убийства».

Кроме того, стороны в этом телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшего проведения заседания «Подразделения по урегулированию конфликтов» для контроля и прекращения войны в Ливане.