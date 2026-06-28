Новая агрессия США против Ирана и нарушение перемирия по прямому приказу Трампа

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на издание Axios, американский чиновник, подтверждая очередное нарушение перемирия со стороны Вашингтона, заявил: «Армия США нанесла удары по целям в Иране в ответ на субботнюю атаку Ирана на коммерческий танкер».

CENTCOM также официально подтвердил эту агрессию.

Центральное командование США по Ближнему Востоку (CENTCOM) объявило, что американские силы по прямому приказу Дональда Трампа нанесли дополнительные удары по множеству целей на территории Ирана.

Этот американский орган утверждал, что данные удары последовали за последней атакой Ирана на коммерческий танкер «Кико» под панамским флагом, который был поражён иранскими ударными беспилотниками.

CENTCOM утверждал, что после ударов США в пятницу Ирану была предоставлена возможность соблюдать соглашение о перемирии, но Тегеран не воспользовался этой возможностью и продолжил свои враждебные действия.

CENTCOM, не упоминая о неоднократных нарушениях перемирия со стороны США, объявил, что в ходе этих ударов американские истребители поразили военную инфраструктуру Ирана, включая системы наблюдения, коммуникационные сети и объекты ПВО.

CENTCOM в продолжение своего заявления утверждал: «Наши удары были нацелены на способность Ирана к минированию».

Центральное командование США в заключение, заявляя о полной готовности своих сил, объявило, что проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается бесперебойно, и американские силы при необходимости с полной бдительностью готовы наносить решительные удары.

Высокопоставленный американский чиновник также сообщил телеканалу Fox News, что масштаб последних ударов был больше, чем операция прошлой ночью.

Этот американский чиновник добавил: «Совместным силам США и Бахрейна также удалось сбить 9 иранских беспилотников, которые прошлой ночью были запущены в сторону американских баз в Бахрейне».