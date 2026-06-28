Заявление Нетаниягу: правительство Бейрута согласилось на наше присутствие в Южном Ливане

Как сообщает информационное агентство «Абна», Биньямин Нетаниягу, премьер-министр сионистского режима, заявил: «Израиль и Ливан достигли соглашения о создании двух зон безопасности для экспериментального осуществления плана разоружения "Хезболлы"».

Нетаниягу «раскрыл» согласие правительства Бейрута на оккупацию Ливана и сказал: «США и Ливан согласились на продолжение нашего присутствия в зоне безопасности в Южном Ливане».

В продолжение своих заявлений он добавил: «Мы достигли рамочной договорённости, которая может привести к прекращению конфликта с Ливаном».

Нетаниягу утверждал, что это соглашение стало результатом ударов, нанесённых «Хезболле».

Продолжая свои угрозы в адрес ливанского сопротивления, он заявил: «Мы продолжим разрушать инфраструктуру "Хезболлы" в Южном Ливане, и у нас осталось ещё много задач».

Премьер-министр сионистского режима, который обратился к США для сдерживания атак «Хезболлы», также заявил: «Мы уничтожили около 90% ракетного арсенала "Хезболлы"».

Он добавил: «Мы контролируем район Шакиф в Южном Ливане и останемся там».

Нетаниягу утверждал: «Я подчеркнул израильским силам, что они имеют свободу действий для противодействия любой угрозе в Ливане».

Премьер-министр сионистского режима также добавил: «Я выступил против любых попыток принудительного вывода израильских сил из Ливана, и теперь Вашингтон и Бейрут говорят Тегерану, что это их не касается».

Приписывая себе достижения, он заявил: «Соглашение с Ливаном может перерасти в мирное соглашение».

Нетаниягу утверждал: «Это соглашение укрепит мощь Израиля и Ливана и ослабит мощь Ирана и "Хезболлы"».