Аун призвал США оказать давление на Израиль для вывода войск из Южного Ливана

Как сообщает информационное агентство «Абна», администрация президента Ливана объявила, что Жозеф Аун получил телефонный звонок от Дональда Трампа, своего американского коллеги, по случаю подписания рамочного соглашения.

Согласно заявлению администрации президента Ливана, Аун в ходе разговора подчеркнул, что правительство Ливана возьмёт на себя ответственность за выполнение положений соглашения.

Аун выразил надежду, что США сыграют роль в предотвращении любых нарушений соглашения и обеспечении полного выполнения обязательств.

Согласно отчёту, Аун попросил Трампа, чтобы Вашингтон оказал давление на Израиль для вывода войск с оккупированных территорий на юге Ливана.

Администрация президента Ливана добавила, что Аун также поблагодарил Трампа за его поддержку Ливана, верховенства закона, а также конституционных и безопасностных институтов страны.

Этот ливанский орган добавил, что в ходе телефонного разговора Трамп также сказал Ауну, что США поддержат экономику Ливана и легальные силы безопасности этой страны.

Согласно отчёту, Трамп заявил, что его страна не пожалеет никаких усилий для поддержки суверенитета Ливана и расширения контроля государства через его вооружённые силы.