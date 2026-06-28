Предупреждение ливанской партии об опасностях соглашения с сионистским режимом

Как сообщает информационное агентство «Абна», ливанская партия «Шабиба» в своём заявлении в ответ на соглашение, подписанное между прозападным правительством Ливана и сионистским режимом, заявила, что любое соглашение должно рассматриваться с точки зрения защиты суверенитета Ливана и прав его народа, а не с точки зрения того, приветствует ли его сионистская сторона или кто-либо ещё.

В заявлении говорится: «Любая рамочная договорённость, которая налагает обязательства на Ливан без чётких гарантий, но при этом предоставляет Израилю безопасное пространство для продолжения своей агрессии, вызывает вопросы».

В продолжение заявления уточняется: «Пока продолжается оккупация оккупированных территорий и Палестины, Израиль для значительной части ливанцев и арабов останется оккупационным государством и историческим врагом. Мы предупреждаем, что кабинет Нетаньяху использует это соглашение в своих политических и военных интересах и навяжет Ливану новые уравнения. Нельзя игнорировать жертвы сопротивления сионистскому врагу с 1948 года до вторжения в Ливан в 1982 году и других агрессий. Кровь мучеников и достоинство Ливана не являются предметом торга или переговоров. Любое соглашение, которое не учитывает суверенитет страны и прекращение агрессии врага, неприемлемо».