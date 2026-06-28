Исламская группа Ливана: Израиль должен полностью вывести войска с ливанской земли

Как сообщает информационное агентство «Абна», Исламская группа Ливана в субботу в своём заявлении объявила, что критерием для рассмотрения любого соглашения является защита полного суверенитета Ливана, обеспечение вывода сионистского режима со всех оккупированных территорий, прекращение агрессии, освобождение пленных и безопасное возвращение граждан страны в южные районы.

В заявлении говорится: «Решение о войне и мире должно приниматься на национальном и ответственном уровне, без учёта внешних указаний. Любые споры о монополии на оружие в руках государства не должны вестись под давлением оккупации и угроз, а должны осуществляться через серьёзный национальный диалог и всестороннее рассмотрение оборонительной стратегии для укрепления мощи армии в целях защиты границ и народа».

Исламская группа Ливана предупредила об опасности обусловливания вывода сионистского режима изменяемыми или отсрочиваемыми условиями безопасности, а также ограничения права Ливана на самооборону.

Группа добавила: «Оккупация должна быть прекращена, а вывод Израиля должен быть полным, на основе чёткого графика, а также арабских и международных гарантий».