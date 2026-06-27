Foreign Policy: Боеприпасов, использованных в войне с Ираном, больше, чем заявленная статистика

По сообщению агентства «Абна», издание Foreign Policy в отчёте о военных запасах, использованных США в войне с Ираном, со ссылкой на Брэда Купера, командующего Центральным командованием США (СЕНТКОМ), на слушаниях в Сенате в прошлом месяце сообщило, что армия США использовала 14 000 наступательных боеприпасов в ходе войны.

Foreign Policy добавило: Недавний отчёт Центра стратегических и международных исследований США оценивает, что реальный масштаб сокращения боеприпасов может быть даже больше, поскольку необходимо также учитывать боеприпасы, использованные в системах ПВО, таких как ракеты Patriot и системы THAAD.

В этом отчёте говорится: Правительство США стремится увеличить производственные мощности, используя автомобильные заводы. Согласно этому отчёту, Трамп заявил в понедельник, что такие компании, как Ford и General Motors, переоборудуют некоторые из своих заводов для производства вооружений.

Ранее газета New York Times также сообщала, что администрация Трампа сталкивается с различными проблемами на пути пополнения боеприпасов, использованных в этой войне.