Нелепое заявление Вэнса о приверженности США меморандуму о взаимопонимании с Ираном

По сообщению агентства «Абна», «Джей Ди Вэнс», вице-президент США, заявил: Иран подписал соглашение о прекращении огня, и мы также взяли на себя обязательства по нему.

Это заявление делается в то время, как несколько часов назад Центральное командование США на Ближнем Востоке (СЕНТКОМ) признало, что нанесло авиаудары по объектам на юге Ирана, что является нарушением прекращения огня и меморандума о взаимопонимании.

Вице-президент Трампа добавил: Если у Ирана есть разногласия относительно того, как должен выполняться меморандум о взаимопонимании, он может связаться с нами, но ответ на любое насилие будет дан насилием.

Это заявление делается в то время, как именно США нарушили пункт меморандума о взаимопонимании и нанесли авиаудары по районам иранской территории.

По сообщению Mehr, согласно информации осведомлённых источников, один снаряд поразил телекоммуникационную вышку в районе города Сирик. Этот источник подтвердил, что за несколько часов до этого инцидента был произведён предупредительный выстрел по иранским судам, нарушавшим порядок и мешавшим судоходству.