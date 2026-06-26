Безопасный проход через Ормузский пролив не гарантируется без учёта интересов Ирана

о сообщению агентства ABNA, Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, опубликовал сообщение в одной из социальных сетей, в котором написал: безопасный проход через Ормузский пролив не гарантируется при неясных договорённостях, параллельных маршрутах или принятии решений без учёта интересов Ирана как прибрежного государства.

Он подчеркнул, что любая легитимная структура должна основываться на координации с Ираном и положениях пункта 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании, в противном случае результатом станет приостановка установленного параллельного маршрута.