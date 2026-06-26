Шейх Наим Касем: Недавний меморандум о взаимопонимании — это официальное объявление о поражении США и Израиля

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Mayadeen, шейх Наим Касем, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы», в своей речи по случаю Ашуры назвал этот день символом истории в жертвенности, великодушии и бессмертии. Он сказал, что сцена Ашуры — это настоящая революционная мобилизация, которая меняет уравнение и свергает тиранов.

Шейх Касем, подчеркнув, что завет павших, раненых и пленных лежит на нашей совести, и мы сохраним то, за что они пожертвовали собой, добавил: мы больше не сталкиваемся с исторической Кербелой, а с Кербелой, связанной из прошлого в настоящее и будущее.

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» отметил: мы столкнулись с войной, направленной на уничтожение существования «Хезболлы», её народной базы и связанных с ней граждан в Ливане.

Шейх Касем продолжил, что сионистский режим присутствует в Ливане, потому что хочет оккупировать его в рамках проекта «Великого Израиля», и сопротивление возникло именно из-за этой агрессии и оккупации.

Генеральный секретарь «Хезболлы» назвал совместную наземную, морскую и воздушную агрессию США и сионистского режима против мирных жителей большой войной и серьёзной опасностью, и что они начали войну, чтобы уничтожить существование «Хезболлы».

Он подчеркнул, что народ Ливана своей позицией, подобной позиции в Кербеле, смог остановить эту агрессию и достичь великого успеха.

Шейх Наим Касем заявил: мы победили израильско-американский проект и вступили в новый этап, и каждый, кто хочет что-либо сделать, должен действовать в соответствии с этим новым этапом.

Генеральный секретарь «Хезболлы» выразил мнение, что присутствие сионистского режима в Ливане обусловлено не ракетами, а тем, что он хочет поглотить и оккупировать его.

Он, ссылаясь на события американо-сионистской подстрекательской войны против Ирана и поблагодарив позицию Ирана в поддержке ливанского сопротивления, продолжил: Иран смог выстоять и достичь меморандума о взаимопонимании, который является официальным объявлением о поражении США и Израиля.

Шейх Наим Касем подчеркнул необходимость использования пути взаимопонимания между Ираном и Америкой в качестве главного покровителя суверенитета Ливана с исключительной силой, которую Всемогущий Бог послал как небесный дар для Ливана.

Генеральный секретарь «Хезболлы», подчеркнув, что «сионистский режим не имеет иного выбора, кроме полного отступления с каждого дюйма ливанской земли и прекращения агрессии», добавил: Израиль должен уйти безоговорочно.

Шейх Наим Касем, ссылаясь на враждебные позиции ливанского правительства против «Хезболлы», подчеркнул, что ливанские официальные лица не могут враждовать с половиной народа Ливана. Он добавил: сопротивление сильно, и если вы идёте по пути суверенитета Ливана, мы с вами. Сопротивление продолжает существовать, присутствовать, принимать решения и использовать свои возможности, и оно является столпом независимости и свободы Ливана.

Он добавил: государственные деятели должны объединить свои ряды против врага и прекратить выполнение диктата опеки и американо-израильских интересов.

Шейх Наим Касем, обращаясь к ливанским официальным лицам, сказал: мы протягиваем вам руку помощи, и сопротивление в суверенитете Ливана — с вами.