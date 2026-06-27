New York Times: У Америки есть проблемы с пополнением запасов, израсходованных в войне с Ираном

По сообщению агентства Abna, газета New York Times сообщила, что война против Ирана привела к тревожному сокращению военных запасов США; этот факт был подтверждён военным ведомством страны и официальными лицами Конгресса.

Согласно этому отчёту, на сегодняшний день было использовано 1100 высокоточных крылатых ракет с малозаметностью, которые были специально разработаны для возможного конфликта с Китаем. Кроме того, было выпущено более 1000 ракет «Томагавк», что примерно в 10 раз превышает количество, которое армия США закупает ежегодно.

Кроме того, в этой войне было использовано более 1200 перехватчиков ПВО «Пэтриот», каждый из которых стоит более 4 миллионов долларов.

Также было выпущено более 1000 ракет наземного базирования PRISM и ATACMS.

В отчёте говорится: Несмотря на усилия администрации Трампа по увеличению темпов производства вооружений, попытки заменить израсходованные боеприпасы сталкиваются с финансовыми и производственными трудностями.

На недавних заседаниях в Белом доме Трамп и высокопоставленные чиновники Пентагона стремились применить два подхода для решения этой проблемы: стимулирование подрядчиков к ускорению производства использованных боеприпасов и давление на законодателей с целью утверждения дополнительного бюджета на покрытие военных расходов.

Однако ожидается, что запрос Трампа о выделении 70 миллиардов долларов на покрытие военных расходов столкнётся с жёстким противодействием Конгресса. Упомянутые подрядчики также сообщили президенту на заседании в Белом доме в прошлую среду, что для финансирования расширения производственных линий им необходимо дополнительное финансирование. По словам американских чиновников, неоднократные объявления о планах увеличения производства боеприпасов пока не привели к реальному расширению производственных мощностей.

New York Times добавила, что из-за нехватки этих военных запасов и боеприпасов возможности Пентагона по ведению будущих войн, особенно против сверхдержав, таких как Китай, напрямую ограничены, поскольку решение этой проблемы может занять несколько лет.