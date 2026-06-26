Бен-Гвир: Перемирие в Ливане не будет долговременным

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, «Итамар Бен-Гвир», министр внутренней безопасности сионистского режима, в интервью 7-му каналу израильского телевидения заявил, что перемирие в Ливане не может продолжаться.

Заявления этого экстремистского сионистского министра прозвучали в то время, когда оккупационный режим признал шесть нарушений перемирия за последнюю неделю.

Армия сионистского режима в отчёте объявила, что за последнюю неделю она нанесла шесть авиаударов по вооружённым лицам, представлявшим угрозу для оккупационных войск на юге Ливана.

Официальное ливанское информационное агентство сообщило, что оккупационные войска на военных автомобилях и бульдозерах продвинулись из района Хадаса в сторону окрестностей Хариса и расположились в одном из домов.

Сионисты проводили масштабную зачистку в районе, в то время как разведывательные и ударные беспилотники активно летали в небе.