Реакция «Хезболлы» на подписание рамочного соглашения между правительством Ливана и сионистским режимом

По сообщению агентства «Абна», Хасан Фадлулла, член фракции «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана, опубликовал заявление в связи с подписанием рамочного соглашения между правительством Ливана и сионистским режимом в Вашингтоне.

В этом заявлении говорится: Мы решительно предупреждаем о политическом и безопасном курсе переговоров с сионистским режимом, поскольку это ослабляет суверенитет Ливана и вызывает опасные внутренние разногласия.

Хасан Фадлулла подчеркнул: Мы призываем правительство Ливана отозвать свои прямые переговоры с сионистским режимом и все решения, принятые против своего народа, потому что то, что оно сейчас предпринимает, — это процесс безвозмездных уступок и постоянного отступления, который приведёт к разрушению страны и будет служить только интересам врага.

Он уточнил: То, что было выдвинуто одним из телеканалов и внушено и распространено некоторыми известными кругами, а именно что позиция Ливана по переговорам была согласована на встречах между Хасаном Фадлуллой, генерал-майором «Хасаном Шакером» и бригадным генералом «Андре Рхалем», является совершенно и в корне неверным и не имеет никакого отношения к действительности. Это заявление полностью противоречит тому, что было доведено до соответствующих должностных лиц в руководстве Ливана; вопрос, который подчёркивает позицию «Хезболлы» против прямых переговоров с израильским врагом.

Этот депутат ливанского парламента отметил: Нетаньяху на самом деле вёл переговоры с самим собой. Нынешнее правительство Ливана не обладает законной легитимностью и не имеет необходимых инструментов для диктования указаний. Это правительство не сможет реализовать подписанное с врагом в Вашингтоне соглашение, если только не вступит в гражданскую войну при поддержке США. Правительство преподнесло подарок израильскому врагу, который на практике не будет иметь никакого эффекта.