Мохбер: Компас некоторых соседей всё ещё показывает друзей и врагов в перевёрнутом виде

По сообщению агентства «Абна», Мохаммад Мохбер, советник и помощник Верховного лидера, в связи с тенденциозным заявлением Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также в продолжение неоднократных нарушений первого пункта договорённости со стороны США и сионистского режима, написал на своей личной странице: Заявление Совета сотрудничества — это очередная ошибка и выстраивание в ряд с тем, кто принёс безопасность региона в жертву своей агрессии. Компас некоторых соседей всё ещё показывает друзей и врагов в перевёрнутом виде.

Мохбер добавил: Соглашение — будь то с США или с сателлитами на юге Персидского залива — это единая цепь; если разорвётся одно её звено, вся цепь расплавится в огне.