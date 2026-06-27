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Мохбер: Компас некоторых соседей всё ещё показывает друзей и врагов в перевёрнутом виде

27 июня 2026 - 09:44
News ID: 1831899
Source: ABNA
Мохбер: Компас некоторых соседей всё ещё показывает друзей и врагов в перевёрнутом виде

Советник и помощник Верховного лидера в связи с тенденциозным заявлением Совета сотрудничества стран Персидского залива написал: Компас некоторых соседей всё ещё показывает друзей и врагов в перевёрнутом виде.

По сообщению агентства «Абна», Мохаммад Мохбер, советник и помощник Верховного лидера, в связи с тенденциозным заявлением Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также в продолжение неоднократных нарушений первого пункта договорённости со стороны США и сионистского режима, написал на своей личной странице: Заявление Совета сотрудничества — это очередная ошибка и выстраивание в ряд с тем, кто принёс безопасность региона в жертву своей агрессии. Компас некоторых соседей всё ещё показывает друзей и врагов в перевёрнутом виде.

Мохбер добавил: Соглашение — будь то с США или с сателлитами на юге Персидского залива — это единая цепь; если разорвётся одно её звено, вся цепь расплавится в огне.

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