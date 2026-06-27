Потерпевший поражение президент США не придерживается принципов переговоров или прекращения огня

По сообщению агентства «Абна», Ибрахим Азизи, председатель комиссии по национальной безопасности парламента, на своей личной странице в одной из социальных сетей написал: Соединённые Штаты в очередной раз напали на Иран в разгар переговоров.

Азизи добавил: потерпевший поражение президент США показал, что не придерживается принципов переговоров или прекращения огня.

Он уточнил: это безрассудное нарушение прекращения огня, как и всегда, приведёт к их отступлению и раскаянию.

Председатель комиссии по национальной безопасности парламента подчеркнул: игра в обвинения больше не работает.