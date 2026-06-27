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Потерпевший поражение президент США не придерживается принципов переговоров или прекращения огня

27 июня 2026 - 09:44
News ID: 1831898
Source: ABNA
Потерпевший поражение президент США не придерживается принципов переговоров или прекращения огня

Ибрахим Азизи в своём сообщении подчеркнул, что потерпевший поражение президент США показал, что не придерживается принципов переговоров или прекращения огня.

По сообщению агентства «Абна», Ибрахим Азизи, председатель комиссии по национальной безопасности парламента, на своей личной странице в одной из социальных сетей написал: Соединённые Штаты в очередной раз напали на Иран в разгар переговоров.

Азизи добавил: потерпевший поражение президент США показал, что не придерживается принципов переговоров или прекращения огня.

Он уточнил: это безрассудное нарушение прекращения огня, как и всегда, приведёт к их отступлению и раскаянию.

Председатель комиссии по национальной безопасности парламента подчеркнул: игра в обвинения больше не работает.

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